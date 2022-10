Unverhältnismäßig : FC St. Pauli erneuert Kritik an Polizei-Einsatz

FC St. Pauli erneuert Kritik an Polizei-Einsatz

Hamburg- Die Polizei steht wegen ihres massiven Einsatzes beim Hamburger Fußball-Derby weiter in der Kritik. Der FC St. Pauli erneuert seine Vorwürfe.

Der Kiezclub erneuerte via Pressemitteilung seine Kritik am Vorgehen der Polizei. „Denn bei der Ingewahrsamnahme von Personen wurden diese geschlagen, wie auf Videos zu sehen ist“, teilte der Verein am Montag mit. Zudem hätten sich Menschen verletzt, als die Polizei vor der Gegengerade Verdächtige festsetzen wollte, monierte der Club.