2. Liga : FC St. Pauli hält Klasse: Remis gegen Regensburg

Finn Becker (l) vom FC St. Pauli und der Regensburger Sebastian Nachreiner gehen rustikal in den Zweikampf. Foto: Stuart Franklin/Getty-Pool/dpa

Hamburg Der FC St. Pauli hat im vorletzten Saisonspiel den Verbleib in der 2. Fußball-Bundesliga perfekt gemacht.

Der FC St. Pauli baute seine gute Heimbilanz aus. Mit 30 Punkten nimmt der Verein einen vorderen Platz in dieser separaten Wertung ein. Als Kontrast dazu steht die zweitschlechteste Auswärtsbilanz der 2. Liga. Jahn Regensburg war befreit in die Partie gegangen. Die Oberpfälzer hatten sich schon eine Woche zuvor vor dem Abstieg in Sicherheit gebracht. Das muss sich wohl auch Jahn-Innenverteidiger Sebastian Nachreiner gedacht haben, als er den Ball zum Hamburger Führungstor mit missratenen Rückpass auflegte.