2. Liga FC St. Pauli nach Randale: „Verstörende Eindrücke“

Der FC St. Pauli hat mit Entsetzen auf die Gewalt im Gästeblock von Hannover 96 beim Zweitliga-Topspiel reagiert. Zugleich übte der Club in einer Stellungnahme einen Tag nach der Partie am Freitagabend Kritik am Verhalten der Polizei. Vor allem den Einsatz von Pfefferspray aus dem Innenraum sehe der Verein kritisch.