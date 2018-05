später lesen Sieg gegen Bielefeld FC St. Pauli sichert sich den Klassenverbleib FOTO: Daniel Reinhardt FOTO: Daniel Reinhardt Teilen

Der FC St. Pauli hat sich vorzeitig den Verbleib in der 2. Fußball-Bundesliga gesichert. Im letzten Saison-Heimspiel setzte sich der Kiezclub mit 1:0 (1:0) gegen Arminia Bielefeld durch und kann am letzten Spieltag nicht mehr in die Abstiegszone rutschen. dpa