2. Liga FC St. Pauli verbietet Einsatz von Kunststoff-Konfetti

„Das Konfetti weht durch das Stadion, bleibt in Ecken liegen oder flattert ins Viertel“, sagte Franziska Altenrath, beim FC St. Pauli unter anderem für Nachhaltigkeit verantwortlich. Kunststoff-Teilchen zerfielen zu Mikro-Plastik und könnten in den Boden oder die Kanalisation gelangen, so Altenrath.