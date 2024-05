Aufsteiger in die 2. Liga Finanzspritze dank neuem Gesellschafter für SSV Ulm

Der SSV Ulm darf sich nach dem Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga über eine Finanzspritze in Millionenhöhe freuen. Der US-Amerikaner Calvin Ford erwarb 15 Prozent der Anteile an der Kapitalgesellschaft und gehört fortan zum Kreis der Gesellschafter, teilte der Club mit. Er übernahm die Anteile von Robert Straub und Jürgen Baumgärtner, die als Gesellschafter ausschieden.