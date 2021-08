Transfers : Fix: Japaner Osako wechselt von Werder zu Vissel Kobe

Wechselt in seine Heimat: Yuya Osako. Foto: Carmen Jaspersen/dpa

Bremen Der Transfer von Werder Bremens Yuya Osako zum japanischen Erstligisten Vissel Kobe ist perfekt.

„Yuya ist mit dem Wunsch an uns herangetreten, dass er den Verein verlassen und wieder in seine Heimat zurückkehren möchte. Mit dem Wechsel nach Kobe haben wir eine für alle Seiten passende Lösung finden können“, sagte Sportchef Frank Baumann. Osako kam 2018 für rund 4,5 Millionen Euro vom 1. FC Köln an die Weser und absolvierte 87 Pflichtspiele für die Hanseaten.