2. Fussball-Bundesliga: Flutlicht-Wahnsinn auf dem Betzenberg Wilder Ritt und sieben Tore auf dem Betzenberg, aber kein Happy End für die Roten Teufel

Drei Gegentore und sieben Punkte trotz teils dürftiger spielerischer Leistungen in den ersten drei Partien, nun eine starke Vorstellung und drei Treffer – aber auch vier Gegentore in einem Spiel. Kaiserslauterns zuvor überragender Torhüter Julian Krahl war nach dem wilden Topspiel im ausverkauften Fritz-Walter-Stadion beim 3:4 (2:1) gegen Hertha BSC Berlin bedient, stellte sich aber in der Mixed-Zone den Fragen der Journalisten.