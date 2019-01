Friedhelm Funkel bleibt Trainer von Fortuna Düsseldorf. Der 65-Jährige verlängert seinen Vertrag. Mittelfeldspieler Adam Bodzek fordert nun Einsatz von seinen Kollegen.

Mittelfeldspieler Adam Bodzek hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass er voll hinter Fortuna-Trainer Friedhelm Funkel steht. Nach der Einigung auf einen weiteren Einjahresvertrag bei Erstligazugehörigkeit steht der Mittelfeldspieler auf dem Neujahrsempfang und spricht über...

...die Entscheidung: „Das sehe ich natürlich positiv. Wir hoffen, dass jetzt Ruhe einkehrt und wir uns auf das Wesentliche konzentrieren können. Das Augsburg-Spiel steht ja schon vor der Tür.“

...Verunsicherung: „Klar macht man sich selbst und im Team Gedanken. Jetzt haben wir eine gute Entscheidung und müssen die Sachen abhaken und nach vorne schauen. Die nächsten Spiele sind eine sehr wichtige Zeit für den Verein.“

...das Gespräch: „Ich glaube, alle wussten, was auf dem Spiel steht. Diesmal ist es wohl so gelaufen, dass alle Seiten damit zufrieden sind. Jetzt liegt es an uns Spielern so abzuliefern, dass es im nächsten Jahr mit Friedhelm Funkel hier weitergeht.“

...Friedhelm Funkel: „Er hat ein Super-Klima in der Kabine geschaffen. Er denkt ab und an noch wie ein Spieler. Es hilft uns, wenn er von seinen Spielen damals erzählt. Er kann sich in uns hineinversetzen.“

(erer)