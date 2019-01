Seit fast genau acht Jahren trägt Adam Bodzek das Trikot von Fortuna Düsseldorf. Im Trainingslager in Marbella hat er nun die Ziele der Mannschaft, seine persönlichen Ziele und seine Kritikern gesprochen. Von Patrick Scherer

Adam Bodezk dürfte der umstrittenste Spieler im Kader von Fortuna Düsseldorf sein. Es gibt viele Kritiker, die in ihm einen Bremsklotz im System sehen. Es gibt aber ebenso viele Befürworter, die in ihm den harten Arbeiter mit gutem Auge sehen, der einen hohen Wert für das Gefüge auf und neben dem Platz hat. Bodzek hat sich an diese Gemengelage gewöhnt. Der 33-Jährige trägt seit fast auf den Tag genau acht Jahren das Fortuna-Trikot. Und er hat in dieser Zeit den ein oder anderen auf ihn gesungenen Abgesang überlebt. Auch in der aktuellen Saison hat der in Polen geborene Defensivspezialist in 13 Ligaspielen insgesamt 954 Minuten auf dem Platz gestanden. Im Trainingslager im spanischen Marbella wirkt Bodzek im ersten Gespräch, wie er eigentlich immer wirkt: Konzentriert und bodenständig.

Bodzek über…

…die Bedingungen in Marbella: „Der Platz ist super, das Hotel ist in Ordnung. Wir können sehr gut arbeiten. Also an den Bedingungen hier wird es sicher nicht scheitern.“

…den Unterschied zum Wintertrainingslager im vergangenen Jahr an selber Stelle: „Wir wollen genau so arbeiten wie im vergangenen Jahr. Das war ein gutes Trainingslager. Diese eine Woche wollen wir bestmöglich nutzen. Wir wissen natürlich, dass wir jetzt in einer anderen Liga spielen, aber es geht darum, in dieser Woche gewisse Ziele umzusetzen, die wir uns vorgenommen haben.“

…die Ziele, die umgesetzt werden sollen: „Es sind viele Dinge. Wir können weiter daran arbeiten, dass wir so kompakt stehen wie in den vergangenen Wochen in der Liga. Wir können daran arbeiten, dass wir mit dem Ball schnellere Lösungen finden, das Spiel schneller breit machen, um öfter dem Pressing-Druck zu entfliehen. Wir können auch in der Verteidigung Sachen noch besser machen. Es gibt viele Ansätze, die uns für die Rückrunde besser gerüstet machen.“

…persönliche Ziele in Marbella: „Ich will so fit werden, wie es nur geht. Wir müssen uns alle aufeinander einstellen, noch enger zusammenrücken, noch mehr wissen, was der andere auf dem Platz vorhat und dann als Mannschaft noch kompakter auftreten. Das sind die Dinge, die sich mit den Zielen jedes Einzelnen decken. Wir können viel erreichen in dieser Woche.“

…Vorhaben außerhalb des Platzes: „Dafür ist die Zeit sehr kurz. Da ist nichts geplant.“

…die Ankündigung von Trainer Friedhelm Funkel, viel mit dem Ball zu arbeiten: „Das ist natürlich immer schön, mit der Kugel zu arbeiten und keine Laufschuhe anzuziehen. Unser Trainerteam hat aber genug Möglichkeiten, uns auch mit dem Ball zu fordern. Da mache ich mir keine Sorgen.“

…seine Kritiker: „Ich kann meine Leistung am besten einschätzen – im Negativen wie im Positiven. Ich wusste, dass ich in der Bundesliga mithalten kann. Deshalb war es für mich keine große Überraschung, dass ich in der Hinrunde der Mannschaft helfen konnte mit meiner Leistung. Es ist ein schönes Gefühl und jetzt geht es weiter.“

…der Vergleich mit der Bundesligamannschaft 2012/2013: „Das ist schwer zu vergleichen. Es ist ein langer Zeitraum, die Liga ist anders, die Spielertypen haben sich entwickelt. Wir haben jetzt viel mehr jüngere Spieler im Kader, die viel gelernt haben, aber sicher noch mehr lernen können.“

Am Montag steht dann das erste von zwei Testspielen an: In Marbella trifft Fortuna auf Borussia Dortmund (16 Uhr, live bei Sport1). Das Spiel wurde allerdings kurzfristig vom Stadion Marbella ins Marbella-Football-Center verlegt. Am Donnerstag geht dann in Coín gegen den holländischen Erstligisten FC Emmen (16 Uhr).