Fortunas Trainer Friedhelm Funkel will die Posse um seine Vertragsverlängerung abhaken. Über das Ausmaß der Sympathiebekundungen seitens der Fans war der 65-Jährige jedoch überrascht und sehr erfreut. Von Bernd Jolitz

Der Sport soll wieder im Mittelpunkt stehen – das ist das klare Anliegen von Fortunas Trainer Friedhelm Funkel vor dem Bundesliga-Rückrundenstart am Samstag beim FC Augsburg (15.30 Uhr). „Ich nehme nichts Negatives mit in die Rückrunde“, versichert der 65-Jährige nach der Posse um seine Vertragsverlängerung, die die Medien deutschlandweit mehrere Tage lang beschäftigt hatte. Funkel gibt jedoch zu: „Die Reaktionen der Öffentlichkeit waren in dieser großen Mehrheit nicht zu erwarten. Es hat mich beeindruckt und natürlich auch erfreut, dass die Unterstützung für mich so groß ist.“

Gleichwohl möchte der Routinier das Thema nun nicht mehr so hoch hängen. Dass die Mannschaft sich in der Kabine auf eine erfolgreiche Rückrunde mit ihrem Trainer eingeschworen habe, zum Beispiel. „Das haben wir vor Beginn der Hinrunde auch gemacht“, berichtet Funkel. „Dass die Mannschaft und das gesamte Trainerteam zusammenstehen, ist für niemanden eine Überraschung. Das sind Dinge, die man in der Kabine mit einer Mannschaft macht – ich will nicht sagen, dass das Usus ist, aber bei mir ist das eben so.“ Sein abschließender Kommentar: „Man muss das jetzt nicht alles auf mich fokussieren. Auch für die Spieler ist es gut, wenn wir in der Bundesliga bleiben.“

Zum Erreichen dieses Ziels wäre ein Erfolg in Augsburg ein wichtiger erster Schritt. „Das wird allerdings keine leichte Aufgabe“, warnt der Coach. „Ich kann mir selbst nicht erklären, warum der FCA derzeit die schwächste Heimmannschaft der Liga ist. Das ist eine sehr aggressive und lauftstarke Truppe. Da kommt einiges auf uns zu, zumal Augsburg im Kopfballspiel das torgefährlichste Team der Bundesliga ist.“

Personell muss Funkel auf die verletzten Jean Zimmer, Marcel Sobottka und Raphael Wolf sowie den gelbgesperrten Adam Bodzek verzichten. Um die Besetzung des durch die Ausfälle besonders beeinträchtigten defensiven Mittelfelds macht er sich dennoch keine Sorgen: „Kevin Stöger hat mehrfach bewiesen, dass er auch etwas zurückgezogen auf der Sechserposition gut zurechtkommt. Wer dann an seiner Seite spielt, werden wir im Team noch einmal ausführlich besprechen.“ Auf die Unterstützung der Fans kann Fortuna auch in Augsburg zählen: 1600 Anhänger sind im bayerischen Schwaben mit dabei.

Geplante Aufstellung: Rensing – Zimmermann, Ayhan, Kaminski (Hoffmann), Gießelmann – Stöger, Morales – Raman, Fink, Usami – Lukebakio.