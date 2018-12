Vor dem Gastspiel beim SV Werder hatten die zuletzt starken Düsseldorfer die Hoffnung auf den ersten Auswärtssieg der Saison. Daraus wurde nichts, am Ende stand eine 1:3-Niederlage weil die Mannschaft zu viele Fehler machte und nicht als Team auftrat. Von Falk Janning

Das sind die fünf Lehren aus dem Spiel:

1. Die Abwehrarbeit muss besser werden

Nach dem 1:3 von Bremen waren sich alle einig: Der Klassenerhalt kann nur über eine verbesserte Abwehrleistung gehen. Trainer Friedhelm Funkel zählte unmittelbar nach dem Schlusspfiff die Partien auf, in denen seine Mannschaft mindestens drei Gegentreffer kassiert hat. Diesmal sorgten Marcin Kaminski, Robin Bormuth und zweimal auch Torwart Michael Rensing mit ihren Patzern dafür, dass das Spielgerät erneut dreimal im eigenen Kasten landete. Fortunas Verteidigung war überfordert, kam mit dem Bremer Druck nicht zurecht.

2. Fortuna ist im Angriff zu leicht auszurechnen

Wenn die Mannschaft von Cheftrainer Friedhelm Funkel über Auswärtstore jubelte, dann hatte zuletzt ausnahmslos Dodi Lukebakio getroffen. Der Belgier war auch in Bremen der einzige gefährliche Fortuna-Angreifer und der Schütze des einzigen Treffers. Ganz cool verwandelte der Youngster den Elfmeter, ließ sich von der Hektik nicht beeinflussen. Lukebakio, der bei Auswärtsspielen in der Regel einzige Düsseldorfer Spitze ist, stehen spätestens seit seinem Dreier-Pack gegen Manuel Neuer aber ständig zwei Verteidiger auf den Füßen. Die Gegnerschaft weiß, wenn sie den schnellen Angreifer ausschaltet, dann ist der Düsseldorfer Sturm nur noch ein laues Lüftchen.

3. Lukebakio muss noch viel lernen

Friedhelm Funkels erster Reflex nach dem 3:3 beim FC Bayern war, zu verhindern, dass der dreifache Torschütze Dodi Lukebakio in den Himmel gelobt wird. Fortunas Trainer bescheinigt dem Torschützen zwar Potenzial und Talent, doch das allein reiche nicht aus, um ein guter Fußballer zu werden. Der vom FC Watford ausgeliehene Stürmer muss laut Funkel bereit sein, noch viel zu lernen. Wie Recht Funkel mit seiner Einschätzung hat, das zeigte sich auch in Bremen in zwei Situationen: Zunächst handelte sich der Belgier eine völlig unnötige Gelbe Karte ein, weil er den Ball nicht herausrücken wollte. Dadurch wandelte er im zweiten Durchgang dann einige Male am Rande eines Platzverweises. Bei einem Zusammenstoß mit Pavlenka hatte er zu Beginn des zweiten Durchganges zum Beispiel das Glück, das Schiedsrichter Marco Fritz es bei einer Ermahnung beließ und nicht den roten Karton zückte.

Gar nicht glücklich waren die Fortunen zudem mit Lukebakios Schauspieleinlagen: Da krümmte er sich, schlug vor Schmerz mit der Hand wild auf den Rasen. Als er merkte, dass auch die eigenen Mitspieler ihm die Verletzung nicht abnahmen und weiterspielten, da geschah im nächsten Moment die Wunderheilung: Lukebakio sprang auf und jagte unter dem gellenden Pfeifkonzert der Bremer Fans putzmunter dem Ball hinterher.

4. Es gibt auch Hoffnung

Nicht alles war in Bremen schlecht. Es gibt auch positive Aspekte. Einer davon ist Kevin Stöger, der in Bremen bester Fortune war. Geduldig hatte er in den vergangenen Wochen an seiner Rückkehr gearbeitet. Nun ist der frühere Bochumer in Düsseldorf scheinbar angekommen und im System Funkel zu einer festen Größe gereift, spulte im Weserstadion Kilometer um Kilometer ab und demonstrierte seine gute Übersicht.

5. Fortuna muss immer an ihre Grenze gehen

In Bremen wurde mal wieder deutlich, dass die Fortuna in der Liga nur eine Chance hat, wenn alle Spieler konstant an ihre Leistungsgrenze gehen, wenn das Team 90 Minuten lang hoch konzentriert auftritt und der Gegner gleichzeitig nachlässig agiert. Ist das nicht der Fall, wenn sich Fortuna also Auszeiten gönnt und individuelle Aussetzer leistet, so wie am Freitag an der Weser, bestraft das der Gegner sofort - und am Ende steht immer eine Niederlage.