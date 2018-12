Schafft Fortuna die Sensation wie in München und holt auch gegen Tabellenführer Dortmund Zählbares? Hier kommen System-Vorschläge mit denen es klappen könnte von unseren Redakteuren. Von Bernd Jolitz und Patrick Scherer

In der Partie am 16. Spieltag der Bundesliga gegen Borussia Dortmund muss Fortuna-Coach Friedhelm Funkel weiter auf Andre Hoffmann verzichten, der noch Trainingsrückstand hat. Auch Raphael Wolf und Tim Wiesner sind noch nicht so weit. Zudem fehlen den Düsseldorfern Aymen Barkok und Diego Contento. Dafür rückt Mittelfeldmotor Marcel Sobottka zurück in den Kader. Der Trainer hat somit einige Optionen. Unsere Redakteure haben ihre eigenen Ideen:

FOTO: RP / Patrick Scherer/Lineup 11

FOTO: RP / Patrick Scherer/Lineup 11

Fortuna muss mutig sein, klar – aber gegen Dortmunds Angriffsmaschine Vabanque zu spielen, hilft niemandem weiter. Deshalb wäre es angebracht, vor Torhüter Michael Rensing einen stabilen Defensivblock mit drei Innenverteidigern aufzubauen, dazu in Matthias Zimmermann einen lauf- und kampfstarken Abräumer vor der Abwehr. Das ist keine Strafmaßnahme für Adam Bodzek, warum auch? Der Routinier hat ganz starke Spiele abgeliefert, aber in einer englischen Woche tut auch ihm eine Verschnaufpause gut.

Kevin Stöger kann als zentraler Mann im Mittelfeld dafür sorgen, dass die schnellen Spitzen Benito Raman und Dodi Lukebakio mit den Pässen versorgt werden, die sie für ihre Konter brauchen – und Konterchancen wird es gegen den BVB mit Sicherheit geben. Dass Oliver Fink nach seiner – aufgrund der englischen Woche verordneten – kurzen Pause zurückkehrt, ist ohnehin klar, und ihn und seinen kühlen Kopf benötigt Fortuna am Dienstagabend definitiv.

FOTO: RP / Patrick Scherer/Lineup 11

FOTO: RP / Patrick Scherer/Lineup 11

Die Fünferkette gegen einen offensivstarken BVB ist die logische Wahl. Als zentraler Mann würde ich Adam Bodzek vorschlagen, der in den richtigen Momenten aus der Abwehr herausrücken kann, um das Mittelfeld zu verstärken. Die Zentrale bilden die laufstarken Oliver Fink und Kevin Stöger.

Auf Außen haben Benito Raman und Takashi Usami voll überzeugt. Der Japaner bereitete zudem zwei Tore per Eckball vor. Standardsituationen können auch im Spiel gegen Dortmund über Erfolg oder Misserfolg entscheiden. Auch Kenan Karaman kann Funkel eigentlich nicht aus der Startelf nehmen. Der türkische Nationalspieler hat die erneute Nominierung verdient und kann sich als einzige Spitze im 5-4-1 vorne in den Zweikämpfen aufreiben und lange Bälle festmachen.