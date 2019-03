Fortuna geht personell geschwächt ins Derby gegen die Gladbacher (15.30 Uhr). Unsere Fortuna-Reporter haben dennoch Aufstellungs-Ideen, mit denen es mit einem Sieg klappen könnte. Von Bernd Jolitz und Patrick Scherer

Fortuna Düsseldorf empfängt am 27. Spieltag Borussia Mönchengladbach zum Derby. Die Hausherren haben elf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, stehen nicht wirklich unter Druck und können am Samstag (15.30 Uhr, Live-Ticker) relativ locker aufspielen. Fortunas Trainer Friedhelm Funkel plagen allerdings Personalsorgen. Er muss auf Jaroslav Drobny (Handbruch), Tim Wiesner (nicht berücksichtigt), Raphael Wolf (nicht berücksichtigt), Diego Contento (Kreuzbandriss), Jean Zimmer (Außenbandriss), Davor Lovren (Adduktorenprobleme), Alfredo Morales (Muskelfaserriss), Marcel Sobottka (Magen-Darm-Infekt) und Dodi Lukebakio (5. Gelbe Karte) verzichten. Zudem ist Dawid Kownacki nach seinem Muskelfaserriss im Oberschenkel noch nicht bereit für die Startelf. Unsere Redakteure haben sich ein paar Gedanken zur Aufstellung gemacht:

FOTO: Lineup11/Scherer

Fortunas Trainer Friedhelm Funkel hat angekündigt, Dawid Kownacki werde wegen seines Trainingsrückstands „unter keinen Umständen von Beginn an spielen“. Das ist natürlich Funkels gutes Recht – und doch darf man das auch anders sehen. Kownacki ist jung und fit, hat nur knapp drei Wochen ausgesetzt und sollte daher in der Lage sein, 60 Minuten durchzuhalten. Deshalb wäre es gut, den polnischen Nationalspieler doch in die Startelf zu stellen, da Fortuna in der Vergangenheit vor allem dann erfolgreich war, wenn sie in Führung ging. Dafür könnte Kownacki im Westderby sorgen.

Ansonsten gilt es, nach den zuletzt acht Gegentreffern in zwei Spielen vor allem für defensive Stabilität zu sorgen. Ein Faktor dafür wäre eine Dreier-Abwehrkette, die sich bei Gladbacher Ballbesitz in eine Fünferkette wandelt. Andre Hoffmann wäre darin als Rückkehrer der zentrale Mann, der den zuletzt etwas wackligen Kaan Ayhan und Marcin Kaminski Sicherheit geben könnte.

FOTO: Lineup11/Scherer

Personalsorgen sind auch immer eine Chance für Spieler, die zuletzt außen vor waren. Takashi Usami ist so einer. Der Japaner wird auf seinen Einsatz brennen. Daher sollte Funkel ihn von Beginn an auf die Gladbacher loslassen. Zudem bringt Usami Gefahr bei Standardsituationen. Er bildet die linke Seite in einem 4-4-1-1, in dem der Kapitän als hängende Spitze agiert. Oliver Fink spielt hinter Kenan Karaman, der auch mal wieder eine Chance in der Startelf verdient hat.

Die Zentrale besetzen nach den Ausfällen von Morales und Sobottka die laufstarken Kevin Stöger und Adam Bodzek. Rechts darf der formstarke Benito Raman wirbeln. In der Defensive rückt Andre Hoffmann für Marcin Kaminski an die Seite von Kaan Ayhan. Die Außenverteidiger Matthias Zimmermann und Niko Gießelmann scheinen ohnehin gesetzt zu sein.