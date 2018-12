Am Samstag (15.30 Uhr, Arena) treffen Fortuna Düsseldorf und der SC Freiburg aufeinander. Für die beiden Trainer ist es eine Premiere. Von Falk Janning

Das Spiel Fortuna und der SC Freiburg waren mit dem Ziel Klassenerhalt in die Saison gestartet. Doch vor dem 15. Spieltag liegen Welten zwischen den beiden Kontrahenten: Die Düsseldorfer sind mit neun Zählern Schlusslicht, die Gäste aus dem Breisgau haben mit 17 Punkten als Tabellenzwölfter Anschluss an das Tabellen-Mittelfeld. Die Heimelf muss dringend punkten, um den Kontakt zum rettenden Ufer nicht endgültig zu verlieren.

Die aktuelle Form Fortuna hat ihre jüngsten beiden Partien verloren (0:1 gegen Mainz, 1:3 in Bremen). Der SCF reist mit der Empfehlung eines 3:0-Erfolges gegen Leipzig an. Zuvor hatte er fünf Partien in Folge nicht gewonnen (1:2 im Pokal in Kiel, 1:1 beim FC Bayern, 1:3 gegen Mainz, 1:1 gegen Bremen, 0:2 in Dortmund).

Die personelle Lage Die Fortunen Marcel Sobottka, Andre Hoffmann, Tim Wiesner und Raphael Wolf (alle Trainingsrückstand) sowie Diego Contento (Kreuzbandriss) können nicht spielen. Die Freiburger müssen auf Tim Kleindienst (Knieverletzung) verzichten. Außerdem fehlen Amir Abrashi, Brandon Borello (beide Trainingsrückstand nach Kreuzbandriss), Nicolas Höfler (Innenbandriss im Knie), Florian Kath (Leisten-Operation) und Roland Sallai (Adduktorenreizung). Dafür ist Mike Frantz wieder zurück, der mit Wadenproblemen zu kämpfen hatte.

Stärken und Schwächen Fortunas Stärken sind die geschlossene Team-Leistung und die Bereitschaft zum bedingungslosen Kampf. Schwach ist sie auf eigenem Platz (2-0-5), keine Elf der Liga hat daheim eine schlechtere Bilanz. Sie leidet unter Defiziten im Angriff, Freiburg unter einer chronischen Auswärtsschwäche. Und das nicht erst seit dieser Spielzeit: Saisonübergreifend hat der SCF lediglich eines von 15 Auswärtsspielen in diesem Jahr gewonnen (3:1 beim VfL Wolfsburg am 23. September). Seit dem 0:0 am 10. März bei Hertha BSC hat er bei allen Auswärtsspielen mindestens einen Gegentreffer kassiert. Allerdings hat Freiburg wie Düsseldorf beim FC Bayern Unentschieden gespielt (1:1 am 3. November). Ihre defensiven Stärken (konsequentes Verschieben, Verdichten von Räumen, Überzahl schaffen in Ballnähe) spielen die Freiburger gerne gegen die Teams aus dem oberen Tabellendrittel aus, während sie sich gegen die Kleinen der Liga eher schwer tun.

Der direkte Vergleich Die Bilanz spricht gegen Fortuna: Die Düsseldorfer verloren sieben von 16 Partien gegen den SC Freiburg in der ersten und zweiten Liga. Auf der anderen Seite stehen fünf Siege. Viermal trennten sich die beiden Klubs Unentschieden. In den drei Bundesliga-Heimpartien gegen den SCF blieb Fortuna ungeschlagen (0:0, 2:1, 0:0). Ihr gelangen aber auf eigenem Platz überhaupt erst zwei Erfolge gegen die Breisgauer: Am 12. März 1997 mit 2:1 (Tore: Mac Younga-Mouhani/2 – Thomas Rath), und am 19. November 1988 gab es in der 2. Liga einen 4:0-Sieg (Sven Demandt/2, Michael Schütz, Ralf Loose).

Besonderes Kein Bundesliga-Duell (nach mindestens fünf Partien) ist so torarm wie das zwischen Düsseldorf und Freiburg: Im Schnitt fallen bei der Begegnung lediglich anderthalb Treffer.

Die beiden Trainer Friedhelm Funkel und Christian Streich treffen zum ersten Mal in einem Pflichtspiel aufeinander.

Die Fortunen Takashi Usami (im September 2012 für Hoffenheim), Matthias Zimmermann (im Mai 2013 für Greuther Fürth) und Kaan Ayhan (im Mai 2014 für Schalke 04) erzielten ihre Torpremieren jeweils gegen Freiburg.