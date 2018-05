Osako könnte Fortunas Japan-Fraktion verstärken

Der Angreifer verlässt Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln und ist für die Düsseldorfer eine interessante Option. Zudem gibt es eine Chance, Genki Haraguchi zu halten, da Hertha BSC einen neuen Offensivmann holte. Bernd Jolitz

Yuya Osako verlässt Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln und ist für die Düsseldorfer eine interessante Option. Zudem gibt es eine Chance, Genki Haraguchi zu halten, da Hertha BSC einen neuen Offensivmann holte.

Fortunas Suche nach einem starken japanischen Fußballer war langwierig. Der Drang des Klubs, der ebenso großen wie finanzstarken japanischen Gemeinde in der Landeshauptstadt einen Profi zu präsentieren, mit dem sich die asiatischen Bürger voll identifizieren können, wurde mit jedem neuen Unternehmen, das sich im Laufe der Jahrzehnte ansiedelte, immer größer. Allein: Es gelang nicht, eine echte Verstärkung à la Shinji Kagawa beim BVB zu finden, einige Versuche schlugen fehl.

In dieser Saison ist das anders geworden. Seit der Ausleihe von Genki Haraguchi vom Bundesligisten Hertha BSC drückt der 26-jährige Nationalspieler Fortunas Offensive seinen Stempel auf. An seiner Seite wurde nach leicht holprigem Start auch Landsmann Takashi Usami immer stärker, ist inzwischen mit sieben Treffern drittbester Torschütze und mit Abstand bester Standard-Spezialist des Teams von Friedhelm Funkel. "Seit Genki da ist, ist Taka ein ganz anderer Mensch geworden", sagt der Trainer erfreut.

Jetzt meldet der "geissblog.koeln", der über das Geschehen beim 1. FC Köln gemeinhin sehr gut informiert ist, dass Fortuna an Yuya Osako interessiert sei - der Nationalstürmer verlässt den Bundesliga-Absteiger definitiv. Die Düsseldorfer müssen sich zwar mit der Konkurrenz aus Bremen und Hannover auseinandersetzen, doch damit steht der 27-Jährige vor der bekannten Frage: Geld oder Liebe? Schließlich wohnt Osako in Düsseldorf und würde sich inmitten so vieler Landsleute am Rhein sicher wohler fühlen als im deutschen Norden.

Ganz zu schweigen von seinen Mitspielern, denn Fortuna möchte Usami und Haraguchi sehr gern halten. Die Chancen bei Usami stehen recht gut, da Bundesligist FC Augsburg, von dem der 25-Jährige ausgeliehen ist, bereits signalisiert hat, "Taka" nicht unbedingt zurückholen zu wollen. Über den Preis kann man sich sicher verständigen, zumal Sponsoren wie Toyo Tires ebenfalls Interesse an einer Weiterverpflichtung Usamis haben.

Bleibt das Fragezeichen hinter Haraguchi. Zwar brachte der "Kicker" das Gerücht auf, er wolle gar nicht bei Fortuna bleiben, dem widersprechen aber diverse Aussagen des Nationalspielers. Gut für Fortuna: Gestern verpflichtete Hertha den Niederländer Javairo Dilrosun von Manchester City. Da braucht sie doch Haraguchi gar nicht mehr...