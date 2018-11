„Namen kommentieren wir nicht“

Lutz Pfannenstiel soll offenbar Sportvorstand bei Aufsteiger Fortuna Düsseldorf werden. Das berichten verschiedene Medien. Beim Bundesligisten will man die Gerüchte nicht kommentieren.

Weltenbummler Lutz Pfannenstiel soll nach Informationen mehrerer Medien Sportvorstand des Bundesligisten Fortuna Düsseldorf werden. „Wir sind in der Findungsphase. Namen kommentieren wir aber nicht“, sagte Düsseldorf-Aufsichtsratschef Reinhold Ernst. Auf Anfrage teilte die Fortuna mit, dass noch keine Entscheidung gefallen sei. Es gebe mehrere Kandidaten.

Zuvor hatte die „Bild“ und der „kicker“ über das Interesse der Düsseldorfer an dem 45 Jahre alten Ex-Profi berichtet. Die Gespräche mit den Verantwortlichen der Düsseldorfer sollen bereits weit fortgeschritten sein. Der ehemalige Torhüter arbeitet derzeit bei der TSG Hoffenheim als Assistent von Manager Alexander Rosen und ist dort insbesondere im Scouting aktiv.

Laut „Kicker“ sind die Düsseldorfer und Pfannenstiel seit einiger Zeit in Kontakt, der 45-Jährige hält sich aktuell jedoch im Ausland auf. Er wird in den nächsten Tagen in Deutschland zurück erwartet. Derzeit kümmert sich Erich Rutemöller um die sportlichen Managementaufgaben bei der Fortuna.

In seiner aktiven Karriere machte sich Pfannenstiel vor allem durch seine zahlreichen internationalen Engagements einen Namen. Er gilt als erster Spieler, der in allen sechs Kontinentalverbänden der Fifa für einen Profiverein gespielt hat. Aus dieser Zeit bringt er natürlich wertvolle Kontakte mit, von der sicher auch die Fortuna profitieren könnte.

(old)