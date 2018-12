Mit dieser Startelf will Fortuna die Dortmunder knacken

Fortunas Trainer hatte angekündigt, in der Englischen Woche zu rotieren. Im Vergleich zum 2:0-Sieg gegen Freiburg nimmt Friedhelm Funkel in seiner Startelf gegen Dortmund dann auch vier Veränderungen vor. Von Patrick Scherer

Die größte Überraschung ist sicherlich, dass Marcel Sobottka nach fünf Wochen Verletzungspause direkt wieder in die Startelf rückt. Er wird im zentralen Mittelfeld mit Kapitän Oliver Fink, der ebenfalls wieder von Beginn an spielt, und Dauerläufer Kevin Stöger agieren. Zudem kommen auch Jean Zimmer und Dodi Lukebakio wieder von der ersten Minute an zum Einsatz.

Auf der Ersatzbank finden sich hingegen Benito Raman, Kenan Karaman, Rouwen Hennings und Adam Bodzek wieder. Funkel muss im Spiel gegen Tabellenführer weiter auf Innenverteidiger Andre Hoffmann verzichten, dessen Trainingsrückstand nach einer langwierigen Gehirnerschütterung noch zu groß ist. Auch Raphael Wolf, Diego Contento und Aymen Barkok sind verletzungsbedingt nicht im Kader. Freiwillig verzichtete Funkel erneut auf die Dienste von Alfredo Morales. Das Spiel beginnt um 20.30 Uhr.