2. Liga : Fortuna Düsseldorf mit Arbeitssieg über den KSC

Düsseldorf Fortuna Düsseldorf ist wieder mittendrin im Aufstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga. Das Last-Minute-3:2 gegen den Karlsruher SC bringt das Team nah an die ersten drei Plätze.

Trainer Uwe Rösler war an der Außenlinie vor Freude kaum noch zu bremsen. Nach dem Siegtreffer in letzter Minute gegen den Karlsruher SC darf sein Team von Fortuna Düsseldorf weiter auf die direkte Bundesliga-Rückkehr hoffen.

Am Montagabend gewannen die Rheinländer gegen den KSC im Zweitliga-Nachholspiel mit 3:2 (1:1). Dank des späten Tors von Shinta Appelkamp in der fünften Minute der Nachspielzeit schloss die Fortuna drei Spieltage vor dem Saisonende mit 52 Punkten als Vierter zum Tabellendritten Hamburger SV auf.

„In der letzten Minute das entscheidende Tor zu schießen ist ein unbeschreibliches Gefühl“, sagte Appelkamp im TV-Sender Sky. „Wir haben an uns geglaubt. Wir haben in dieser Saison immer bewiesen, dass wir zurückgekommen sind.“ Zuvor hatten Dawid Kownacki per Foulelfmeter (35. Minute) und der eingewechselte Brandon Borello (73.) für die Gastgeber getroffen. Ein Eigentor von Kevin Danso (9.) hatte den KSC, der zum achten Mal in Serie sieglos blieb, in Führung gebracht. Marvin Wanitzek traf ebenfalls vom Punkt zum 2:2 (80.).