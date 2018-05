Nur wenige Fans beim ersten Training nach dem Aufstieg

Fortuna Düsseldorf legt in Sachen Aufstiegsfeierlichkeiten eine kleine Pause ein. Am Dienstag trainierten die Rot-Weißen zum ersten Mal seit dem Sieg in Dresden und der anschließenden Party. Der große Fan-Andrang beim Training blieb aus.

Es waren am Dienstagnachmittag zwar ein paar Fans mehr am Trainingsplatz der Fortuna als gewöhnlich. Das mag aber nicht unbedingt daran gelegen haben, dass die Truppe von Trainer Friedhelm Funkel drei Tage zuvor durch ihren 2:1-Sieg in Dresden den Aufstieg in die Bundesliga klar gemacht hatte. Schließlich war am Dienstag auch Feiertag und einige dürften wegen des trockenen Wetters auf die Idee gekommen sein, einen Ausflug zum Trainingsgelände der Kicker zu unternehmen.

Wer erwartet hatte, die Fortunen würden bei ihrer ersten Trainingseinheit nach dem Aufstieg von einer großen Zahl von Fans gefeiert werden, der wurde aber enttäuscht. Etwa 20 Anhänger wurden am Dienstag Zeuge der ersten Übungseinheit nach dem Aufstieg und nach den folgenden ausgelassenen Feiern.

So unspektakulär die Zahl der Besucher, so unspektakulär geriet auch die Wiederaufnahme der Arbeit durch die Fußballer. 18 Kicker hatte Funkel beisammen, es fehlten die, die in der Regel in der U23 aushelfen. Nach nur einer Stunde war die erste lockere Einheit zur Vorbereitung auf das Kiel-Spiel am Sonntag schon wieder vorbei. Ess war eher ein Anschwitzen.

In den kommenden Tagen trainieren die Fortunen jeweils morgens ab 10 Uhr, dann wird der Coach die Zügel anziehen.

(faja)