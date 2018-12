Nach einem fulminanten Schlussspurt und dem Sieg in Hannover kann Fortuna sehr zufrieden Weihnachten feiern. Es beschleicht einen das Gefühl, dass der Klub auf dem richtigen Weg ist. Ein Kommentar. Patrick Scherer

Dieses Ende ist fast schon zu kitschig. Der über lange Strecken der Saison verletzte Kapitän kommt in der Schlussphase ins Spiel und entscheidet es. Ausgerechnet Oliver Fink, der 36-jährige Oldie, dem einige vermeintliche Experten nicht zugetraut haben, nochmals auf Bundesliga-Niveau zu spielen. Ausgerechnet dieser Fink macht im letzten Spiel dieses Jahres in der Nachspielzeit diesen 1:0-Siegtreffer in Hannover. Fink setzt damit das i-Tüpfelchen auf Fortunas 2018.

Das Jahr beginnt mit einem hart erkämpften 2:1-Sieg gegen Aue an einem kalten Januartag in Düsseldorf. Und es endet mit einem hart erkämpften 1:0-Sieg an einem kalten Dezembertag in Hannover. Dazwischen liegen reichlich weitere Fortuna-Feiertage: Der Aufstieg in Dresden, die Meisterschaft in Nürnberg, das 3:3 bei Bayern München und das 2:1 gegen Borussia Dortmund. Es ist zweifelsohne das erfolgreichste Fortuna-Jahr seit 2012. Damals stiegen die Düsseldorfer ebenfalls auf, sammelten mit 21 Punkten sogar drei Punkte mehr in der Hinrunde und stiegen am Ende doch ab – in Hannover.

Eine ähnliche Entwicklung ist sicher nicht gänzlich auszuschließen, aber es beschleicht einen das Gefühl, dass Fortuna als Verein auf einem sehr guten Weg ist. Auf dem gilt es, weiterzugehen, keine falschen Abbiegungen zu nehmen. Dann wird auch 2019 Fortunas Jahr.