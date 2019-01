In der Sendung „Doppelpass“ kommen jeden Sonntag die großen Themen des deutschen Fußballs auf den Tisch. Dazu gehörte dieses Mal auch Fortuna Düsseldorf. Vorstandsboss Schäfer musste unangenehme Fragen beantworten.

Robert Schäfer, Vorstandsboss von Fortuna Düsseldorf, ist am Sonntagmorgen beim „Doppelpass“ zu Wort gekommen. Zwar war er nicht als Gast geladen, dafür aber war er zugeschaltet. Schäfer war bei seinem Auftritt klar um Schadensbegrenzung bemüht. Angesprochen auf das Vertrags-Hickhack um Trainer Friedhelm Funkel sprach er von „Missverständnissen im Vorfeld“.

Am Freitag hatte Fortuna Düsseldorf im Trainingslager in Marbella bei einer Pressekonferenz bekanntgegeben, dass Trainer Friedhelm Funkel den Verein zum Ende der Saison verlassen werde. Bei Funkel liefen die Tränen. Am Abend und nach zahlreichen Fanprotesten die plötzliche Wende: Aufsichtsratschef Reinhold Ernst kündigte an, dass der Verein die Gespräche mit Funkel wieder aufnehmen werde. Am Samstagmorgen verkündete Fortuna, man wolle und werde bis zum Spiel gegen Augsburg am kommenden Samstag eine Einigung erzielen.

„Wir wollten in die Rückrunde reinstarten und dann sprechen. Mit dem Gefühl dafür, wie die ersten Spiele laufen. Friedhelm Funkel hatte eine andere Vorstellung und hat es als Misstrauen gewertet. Beide Seiten waren dann zu dickköpfig“, sagte Schäfer nun in der Sport1-Talk-Sendung. „Wir hätten eine Ausnahme machen müssen.“

Schäfer, der bei einer Karnevalsveranstaltung von Fortuna am Samstagabend ausgebuht worden war, sprach auch über das verloren gegangene Vertrauen der Fans, die Trainer Funkel bei der Ankunft am Flughafen mit Sprechchören gefeiert hatten. „Wir respektieren die Meinung unsere Fans und das hat natürlich eine Rolle gespielt. Wir wollten abwarten, in welche Richtung sich der Verein bewegt. Da ist ein Schaden entstanden und den müssen wir wieder reparieren. Friedhelm Funkel bekommt in dieser Woche einen neuen Vertrag. Das bekommen wir hin. Vor dem Augsburg-Spiel wird alles erledigt sein“, sagte Schäfer. Wir müssen das Vertrauen der Fans wieder Stück für Stück zurückerobern.“

