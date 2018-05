Saison für Neuhaus vorzeitig beendet

Florian Neuhaus wird Fortuna Düsseldorf in dieser Saison nicht mehr zur Verfügung stehen. Am Dienstag musste der Mittelfeldspieler das Training wegen einer Muskelverletzung abbrechen und humpelte nach einer halben Stunde mit schmerzverzerrtem Gesicht in die Kabine. Falk Janning

Neuhaus hat in der laufenden Saison 27 Spiele für Fortuna gemacht, stand dabei 24 Mal in der Startelf und erzielte sechs Tore. Am letzten Heimspiel gegen Holstein Kiel am Sonntag hätte Neuhaus aber auch ohne Verletzung nicht teilnehmen können, da der 21-Jährige sich in der Partie bei Dynamo die fünfte Gelbe Karte eingehandelt hatte. Doch nun wird Neuhaus auch beim Saisonfinale in Nürnberg fehlen.

Neuhaus hatte Fortuna in Dresden mit 1:0 in Führung gebracht und mit einer starken Leistung großen Anteil am vorzeitigen Düsseldorfer Aufstieg. Umso mehr ärgerte ihn, dass Schiedsrichter Robert Hartmann ihn im Laufe der Partie dann mit Gelb verwarnte. Er kommt damit nicht in den Genuss, vor ausverkauftem Haus gegen den KSV Holstein aufzulaufen.

Für Neuhaus wäre es die letzte Partie im eigenen Stadion gewesen, da er nach dem Ende des Leihgeschäftes vermutlich zur Borussia zurückkehrt. Nun fällt der technisch starke Mittelfeld-Regisseur wegen seiner Trainingsverletzung aber auch für das Spiel beim 1. FC Nürnberg aus.

Die Fortunen wollen allerdings versuchen, Neuhaus in Düsseldorf zu halten. Fortuna-Boss Robert Schäfer hatte kürzlich gegenüber unserer Redaktion gesagt: "Und auch bei Neuhaus werden wir hartnäckig bleiben. Wir glauben, dass es für den Jungen besser ist, weiter bei der Fortuna zu spielen." Borussias Manager Max Eberl hatte zuletzt aber klar kommuniziert, dass Neuhaus im Sommer wie geplant nach Gladbach wechseln wird.

Aber es gab auch positive Nachrichten vom Training am Mittwoch: André Hoffmann (Hodeneinriss) und Oliver Fink (Adduktorenverletzung) kehrten zum ersten Mal nach ihren Blessuren wieder auf den Platz zurück, mit der Mannschaft können sie aber noch nicht wieder trainieren.