Mit einem Laktattest hat Fortuna Düsseldorf das neue Jahr begonnen. Ab Freitag steht dann der Ball wieder im Mittelpunkt, Samstag bricht das Team nach Spanien auf. Flügelspieler Jean Zimmer ist für das „Tor des Monats“ nominiert. Von Tobias Dinkelborg

Jean Zimmer ist heilfroh, dass er die Tortur ziemlich schadlos überstanden hat. „Der schlimmste Teil der Vorbereitung ist jetzt vorbei“, sagt der Flügelspieler und grinst zufrieden. Am Donnerstag ist die Fortuna mit einem Laktattest ins neue Jahr gestartet – und außer dem erkankten Michael Rensing und dem weiterhin verletzten Diego Contento war das gesamte Team im Einsatz. Als Zuckerschlecken entpuppte sich die erste Einheit nach der Winterpause für die Profis des Bundesliga-Aufsteigers, die sich zeitlich getrennt in mehreren Gruppen auf die Tartanbahn in der Leichtathletikhalle im Arena-Sportpark begeben hatten, aber wahrlich nicht.

Und so sank nicht nur Innenverteidiger Robin Bormuth nach einem fulminanten Schlussspurt in der letzten Runde erschöpft auf den Boden. Auch Zimmer benötigte ein paar Augenblicke, um wieder zu Kräften zu kommen. Diese Zeit reichte freilich noch lange nicht zu einer ausgiebigen Regeneration. Wohl aber, um über einen besonderen Aspekt zu sprechen: seine Nominierung für das „Tor des Monats“. „Ich bin froh, dabeizusein. Das ist eine Ehre für mich“, erklärt der 25-Jährige, dem beim 2:1-Überraschungserfolg gegen Spitzenreiter Borussia Dortmund bekanntlich ein ganz außergewöhnlicher Treffer gelungen war.

Von dieser Berufung in die engere Auswahl erfuhr Zimmer übrigens beim Abendessen im Urlaub. „Da hatte ich plötzlich viele Nachrichten auf meinem Handy“, berichtet er. Ein wenig ins Stocken gerät der ehemalige Stuttgarter nur ganz kurz. Und zwar in dem Moment, als die Frage nach dem bislang letzten Fortunen aufkommt, der von der „ARD“ als Torschütze des Monats ausgezeichnet wurde. „Nein, das weiß ich nicht“, sagt Zimmer. Das konnte ihm aber niemand der umstehenden Personen vorwerfen. Denn es ist schon mehr als sieben Jahre her, dass Sascha Rösler den Ball im Spiel gegen den VfL Bochum per Fallrückzieher in den Winkel gesetzt hat. Und dieser Treffer fiel eben lange vor Zimmers Zeit in Düsseldorf.

Zu hoch hängen möchte der 25-Jährige sein Traumtor jedenfalls nicht. „Viel wichtiger sind die drei Punkte, die wir in dem Spiel gegen Dortmund geholt haben“, betont er und befolgt damit haargenau die Marschroute, die Trainer Friedhelm Funkel seinen Schützlingen nicht erst seit dem Aufstieg verordnet hat. Auch am Rande des Laktattests erklärte der Coach noch einmal mit Nachdruck: „Wir bleiben demütig. Noch ist nichts erreicht.“

Das soll sich aber schon bald ändern, und dafür schuften die Fortunen ab Samstag besonders im Trainingslager in Spanien. „Dann steht der Ball wieder im Mittelpunkt“, erklärt Funkel und will besonders an taktischen Dingen arbeiten. Auch sonst wird der Trainer die Zügel wohl kaum schleifen lassen, zumal die Vorbereitungszeit im Gegensatz zum Sommer viel kürzer ausfällt. Das weiß auch Jean Zimmer. „Es wird knackig, aber das ist mir lieber“, sagt er. Immerhin ist das Schlimmste schon überstanden.