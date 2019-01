später lesen Fortuna verliert 2:3 BVB revanchiert sich im Testspiel Teilen

Vor knapp drei Wochen gelang Fortuna das, was davor und danach keinem anderen Bundesligisten in der Hinrunde gelang: Ein Sieg gegen Borussia Dortmund. Am Montag bekamen die Westfalen nun ihre Gelegenheit zur Revanche – und sie gelang. Patrick Scherer