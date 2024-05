2. Liga Fortuna mit Tzolis-Dreipack in die Relegation

In den beiden Ausscheidungsspielen gegen den Bundesliga-16. am Donnerstag in Bochum (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) und am darauffolgenden Montag in Düsseldorf (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) kann Fortuna den siebten Aufstieg in die Fußball-Bundesliga schaffen. Die Gäste hatten sich mit 38 Punkten bereits am vergangenen Wochenende die Teilnahme an einem weiteren Jahr in der 2. Liga gesichert.