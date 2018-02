Fortuna verpflichtet U20-Talent aus dem Senegal

Fortuna Düsseldorf hat am Deadline Day des Winter-Transferfensters noch einmal zugeschlagen: Der Spitzenreiter der 2. Bundesliga hat Jean Ndecky vom senegalesischen Klub Casa Sports verpflichtet. Jessica Balleer

Jean Jacques Ndecky ist gelernter Rechtsverteidiger. Der 21-jährige Senegalese wird in drei bis vier Wochen in Düsseldorf erwartet und dann einen Vertrag bis 2021 unterschreiben. Er ist U20-Nationalspieler und kam bei der Weltmeisterschaft 2017, die in Korea ausgetragen wurde, immerhin auf vier Einsätze.

Friedhelm Funkel freut sich auf den Neuzugang. Ndeckys spielerische Fähigkeiten indes hat Fortunas Cheftrainer bislang nur auf Videos studieren können. "Ndecky ist uns im Rahmen der letzten U20-WM aufgefallen. Er ist ein schneller und aggressiver Außenverteidiger und hat ein großes Entwicklungspotential. Wir werden ihm die Möglichkeiten geben, hier bei uns die nächsten Schritte zu machen. Er ist ein junger Spieler, der aktuell für unsere erste Mannschaft noch nicht infrage kommt", sagte Funkel am Mittwoch, "er wird erstmal bei der U23 trainieren. Dann können wir im Sommer entscheiden, ob wir ihn weiter verpflichten."

Auf dem Videoportal "Youtube" gibt es einige Clips, die den jungen Spieler in Aktion auf dem Rasen zeigen. In den kurzen Spielsequenzen blitzen Antrittsschnelligkeit und Antizipationsfähigkeit durchaus auf. Seine Stärke anhand dessen bereits einzuordnen und zu beurteilen ist aber kaum möglich. Darum will auch die Fortuna in den kommenden Monaten beobachten, wie sich Ndecky in Düsseldorf einbringt.

Der Senegalese ist der zweite Wintertransfer, den Fortuna Düsseldorf tätigt. Vor wenigen Tagen hat der Verein bereits seinen Kader mit dem Japaner Genki Haraguchi verstärkt. Haraguchi ist von Hertha BSC ausgeliehen.