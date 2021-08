SV Werder Bremen : Frühes Stimmungstief - Baumann kämpft um seinen Job

Bremen Die Krise gehört inzwischen zu Bremen wie die Stadtmusikanten. Nach dem Abstieg ist die Stimmung bei Werder weiter angespannt, der Kader macht den Eindruck eines nur halbfertigen Hauses. Wer schuld an der Misere ist, ist für die Fans klar.

Der Abstieg aus der Fußball-Bundesliga ist noch gar nicht richtig verdaut, da fordern die Fans an der Weser schon personelle Konsequenzen - die es aus ihrer Sicht bereits nach dem Absturz in die Zweitklassigkeit hätte geben müssen.

Im Mittelpunkt der Kritik: Sport-Geschäftsführer Frank Baumann. Nach dem desolaten 1:4 gegen den SC Paderborn gab es am Sonntag laute „Baumann raus“-Rufe, schon während der Partie forderten die Zuschauer immer wieder die Entlassung von Baumann, den die meisten als den Hauptschuldigen an der Misere ausgemacht haben.

„Es ist heutzutage nicht nur im Fußball so, dass man einen Schuldigen braucht, und das bin ich jetzt eben in diesem Fall“, sagte Baumann nach der bitteren ersten Saisonniederlage in der Zweiten Liga im NDR-Fernsehen. An Rücktritt denkt der Ex-Profi aber nicht. „Nein, das macht keinen Sinn“, sagte Baumann. Vor allem zum „jetzigen Zeitpunkt“ verschwende er daran keinen Gedanken.