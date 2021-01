2. Liga : Fünfter Sieg in Serie: Bochum Zweitliga-Spitzenreiter

Die Bochumer Torschütze feiern den Treffer von Robert Tesche. Foto: Roland Weihrauch/dpa

Bochum Der VfL Bochum hat sich vorübergehend an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga gesetzt. Der VfL besiegte den 1. FC Nürnberg 3:1 (1:1) und holte damit den fünften Sieg in Serie. Das Team von Trainer Thomas Reis zog damit mit nun 32 Punkten aus 16 Spielen am Hamburger SV vorbei.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Routinier Robert Tesche besiegelte mit einem Doppelpack (73. Minute/83.) den verdienten Sieg. Robert Zulj (31.) hatte zuvor unmittelbar nach dem überraschenden Rückstand durch Nürnbergs Manuel Schäffler (29.) für den Revierclub ausgeglichen. Mit 20 Punkten bleibt Nürnberg im unteren Mittelfeld der Tabelle. In der Vorwoche hatte das Team von Trainer Robert Klauß dem HSV ein 1:1 abgetrotzt.

Bochums Aufstiegskonkurrenten Holstein Kiel und der HSV können am Sonntag und Montag wieder am VfL vorbeiziehen. Das Pokal-Überraschungsteam aus Kiel muss dafür am Sonntag gegen den Karlsruher SC aber mit sechs Toren Unterschied gewinnen. Der HSV spielt am Montag gegen den VfL Osnabrück und benötigt für die erneute Tabellenspitze ebenfalls einen Sieg.