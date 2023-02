2. Liga : Fürth gewinnt Franken-Derby: Joker Ache sticht spät

Fürth Ein spätes Tor entscheidet das Franken-Derby der 2. Fußball-Bundesliga. Joker Ragnar Ache lässt Fürth jubeln.

Ragnar Ache hat der SpVgg Greuther Fürth mit seinem Joker-Tor in der Nachspielzeit einen umjubelten Heimsieg im 270. Franken-Derby gegen den 1. FC Nürnberg beschert.

In einem leidenschaftlich geführten Nachbarschafts-Duell mit viel Kampf und begrenzter spielerischer Klasse war der Angreifer im Nachschuss gegen FCN-Torwart Peter Vindahl zum 1:0 (1:0) erfolgreich. Den ersten Schuss von Ache hielt Vindahl noch.

Die Fürther revanchierten sich vor 16.626 Zuschauern im Fürther Ronhof erfolgreich für das 0:2 in der Hinrunde. Mit 23 Punkten setzten sich auch vom „Club“ ab, der mit 19 Zählern im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga steckt. Erst jubelten die Gäste aus Nürnberg: Aber der Treffer von Florian Flick wurde nach Videobeweis wegen einer Abseitsstellung des Schalker Leihspielers aberkannt (64. Minute). Fürths Kapitän Branimir Hrgota schoss in der ersten Hälfte einen Foulelfmeter an die Latte (12.).