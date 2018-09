später lesen 2. Liga Fürth kassiert in Heidenheim erste Saisonniederlage FOTO: Stefan Puchner FOTO: Stefan Puchner Teilen

Die SpVgg Greuther Fürth hat in der 2. Fußball-Bundesliga erstmals in dieser Saison verloren und den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Beim 1. FC Heidenheim unterlag die Mannschaft von Trainer Damir Buric nach durchwachsener Leistung mit 0:2 (0:0). dpa