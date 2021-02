2. Liga : Fürth schafft nach zwei Rückständen Remis gegen Hannover

Hannover Die SpVgg Greuther Fürth hat im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga einen wichtigen Punkt geholt. Im schweren Auswärtsspiel bei Hannover 96 schaffte der Tabellendritte nach zweimaligem Rückstand noch ein 2:2 (0:1)-Unentschieden.

Der Aufstiegskandidat aus Fürth war die spielerisch bessere Mannschaft und hätte in der ersten Halbzeit eigentlich in Führung gehen müssen. Nach dem 0:1-Rückstand durch eine schöne Einzelleistung von Haraguchi hatte die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl aber auch Glück, dass die 96er nach der Pause keinen zweiten Treffer nachlegten. Am Ende verlor Fürth zwar den zweiten Tabellenplatz an Holstein Kiel, hielt aber Hannover weiter neun Punkte auf Distanz.