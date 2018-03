später lesen Fortuna besiegt St. Pauli Funkel-Elf zurück an der Spitze Teilen

Düsseldorf hat sich mit einer vor allem in der zweiten Hälfte bärenstarken Vorstellung zurück in die Erfolgsspur gesetzt. Die Mannschaft bezwang St. Pauli vor 37.208 Zuschauern letztlich verdient mit 2:1 (1:0) und zog damit wieder am 1. FC Nürnberg vorbei an die Tabellenspitze der 2. Bundesliga. Bernd Jolitz