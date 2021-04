2. Liga : Furioses Nordduell: Hamburg gibt 3:0 aus der Hand

Hannover In einem spektakulären Nordduell hat der Hamburger SV bei Hannover 96 einen Drei-Tore-Vorsprung noch aus der Hand gegeben und einen Rückschlag im Aufstiegsrennen erlitten.

Die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune trennte sich am Ostersonntag 3:3 (2:0) von den Niedersachsen. Dabei sah es nach einem Dreierpack von Aaron Hunt lange nach einem klaren Sieg für den HSV aus.

Routinier Hunt brachte den HSV in der 14. Minute in Führung und baute den Vorsprung noch vor der Pause aus (34.). Spätestens nach Hunts drittem Treffer schien die Partie entschieden (50.). Doch Hannover gab nicht auf. Genki Haraguchi mit einem sehenswerten Fernschuss (56.) und Marvin Ducksch per Kopf (68.) machten das Spiel plötzlich wieder spannend, ehe Haraguchi die 96er über den Ausgleich jubeln ließ (84.).