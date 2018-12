Die Düsseldorfer feiern ihren dritten Saisonsieg und klettern in der Bundesliga-Tabelle. Die Elf von Trainer Friedhelm Funkel betreibt dabei Chancenwucher, doch Abwehrchef Kaan Ayhan trifft doppelt. Von Patrick Scherer

Dank einer ganz starken zweiten Halbzeit hat sich Fortuna den dritten Saisonsieg in der Bundesliga verdient. Gegen den SC Freiburg heißt es vor 39.301 Zuschauern am Ende 2:0 (0:0). Die Elf von Trainer Friedhelm Funkel klettert vom letzten Platz auf Rang 16. Gefeierter Held war Rückkehrer Kaan Ayhan, der beide Tore erzielte.

Coach Funkel änderte seine Aufstellung im Vergleich zum 1:3 in Bremen auf insgesamt vier Positionen. Kapitän Oliver Fink, Robin Bormuth, Jean Zimmer und Dodi Lukebakio saßen zunächst nur auf der Bank. Dafür kehrte Abwehrchef Kaan Ayhan zurück, nachdem er zunächst aus taktischen Gründen, dann aufgrund einer Zehenverletzung vier Spiele verpasst hatte. In Benito Raman, Rouwen Hennings und Kenan Karaman brachte Funkel viel Offensivkraft auf den Platz. Letzterer feierte somit sein Liga-Startelfdebüt im rot-weißen Dress. Der türkische Nationalstürmer gab nach etwas mehr als einer Viertelstunde dann auch den ersten Schuss auf Freiburgs Tor ab. Der Ball kullerte aber in die Arme von Torhüter Alexander Schwolow.

Zu diesem Zeitpunkt hätten die Düsseldorfer schon führen können, hätte entweder Schiedsrichter Harm Osmers oder Video-Assistent Günter Perl nach sechs Minuten auf Handelfmeter entschieden. Warum der Pfiff ausblieb, bleibt fraglich. Beim Freistoß von Kevin Stöger fuhr Freiburgs Kapitän Mike Frantz beim Hochspringen in der Mauer den Arm aus und hielt so den Ball auf. In einer ähnlichen Situation gegen Wolfsburg hatte Fortuna zuletzt einen Elfmeter gegen sich bekommen.

Der ausgebliebene Elfmeterpfiff war dann auch der einzige echte Aufreger in einer ersten Halbzeit, die wenig bis gar nichts mit schönem Bundesligafußball zu tun hatte. Fortuna war von zwei schlechten Teams zwar das optisch überlegene, hatte aber wenig Ideen, um den Ballbesitz dann auch in Tore umzumünzen. Immer wenn es aussah, als könnte es gefährlich werden, traf ein Fortune die falsche Entscheidung. Besonders der auffällig agierende Raman machte sich sein Engagement so kaputt.

Nach der Pause wurde das Geschehen auf dem Rasen dann aber viel lebendiger und Fortuna half etwas, was in dieser Saison bisher noch überhaupt keine Rolle gespielt hatte: eine Ecke. Takashi Usami brachte den Ball von der rechten Seite in den Strafraum, passend auf den Kopf von Ayhan, der am höchsten in die Luft stieg und den Ball unhaltbar für Schwolow zum 1:0 ins Tor köpfte (55.). Beflügelt von diesem Führungstreffer nahm sich Hennings nur zwei Minuten später ein Herz und schnibbelte den Ball mustergültig von der rechten Seite in Richtung Winkel. Die Kugel touchierte aber nur den Außenpfosten.

Kurz darauf hätte dann Takashi Usami dafür sorgen können, dass die letzte halbe Stunde ruhiger für alle, die es mit Fortuna halten, verläuft. Doch der Japaner schoss den Ball freistehend aus sechs Metern über das Tor (61.). Richtig hektisch wurde es, als Schiedsrichter Osmers wieder keine Anstalten machte, in seine Pfeife zu pusten. Diesmal war Raman im Zweikampf mit Lukas Kübler am Rande des Strafraums zu Boden gegangen. Fortuna musste sich in dieser Phase den Vorwurf gefallen lassen, den planlos agierenden Freiburgern nicht früher den K.o.-Stoß verpasst zu haben.

Die Partie hatte nun eine offensive Dynamik angenommen, die man ihr aufgrund der ersten Halbzeit gar nicht zugetraut hatte. Usami hätte Freiburg im Alleingang nach Hause schicken können, doch dem Japaner war an diesem Tag allem Anschein nach die Rolle des Vorbereiters vorbehalten. Seine Ecke köpfte Marcin Kaminski in die Mitte, wo Ayhan den Ball per Fuß ins Tor verlängerte (79.). Das 2:0 beseitigte schließlich jeglichen Zweifel am Spielausgang. Der eingewechselte Lukebakio verpasste in der Nachspielzeit noch die Krönung beim souveränen Erfolg.

Statistik:

Düsseldorf: Rensing - Matthias Zimmermann, Ayhan, Kaminski, Gießelmann - Stöger, Bodzek - Usami, Raman (71. Zimmer) - Karaman (70. Fink), Hennings (87. Lukebakio). - Trainer: Funkel

Freiburg: Schwolow - Kübler (66. Niederlechner), Gulde, Heintz, Günter - Haberer, Koch - Gondorf (56. Ravet), Frantz (79. Höler) - Waldschmidt, Petersen. - Trainer: Streich

Schiedsrichter: Harm Osmers (Hannover)

Tore: 1:0 Ayhan (55.), 2:0 Ayhan (79.)

Zuschauer: 39.301

Beste Spieler: Ayhan, Raman - Haberer

Gelbe Karten: Bodzek (4), Stöger (3) - Gulde (2)

Torschüsse: 20:6

Ecken: 4:1

Ballbesitz: 40:60 %

Zweikämpfe: 92:88