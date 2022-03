2. Liga : Gelungener Start für Büskens: Schalke siegt in Ingolstadt

Rodrigo Zalazar brachte Schalke in Ingolstadt in Führung. Foto: Matthias Balk/dpa

Ingolstadt Der FC Schalke 04 hat sein erstes Spiel nach dem Trainerwechsel erfolgreich bestritten und damit seine Aufsiegschancen gewahrt.

7593 Zuschauer sahen im Ingolstädter Sportpark lange ein zerfahrenes Spiel. Matthias Kreutzer, der im Spiel eins nach der Trennung von Dimitrios Grammozis für den an Covid-19 erkrankten Büskens in der Coaching Zone einsprang, sah zu Beginn eine zwar dominierende Schalker Mannschaft, die aber nicht traf. Torjäger Simon Terodde köpfte an die Latte (12.). Ingolstadt konzentrierte sich in Trikots in den ukrainischen Nationalfarben Blau und Gelb auf ein schnelles Umschaltspiel, entwickelte jedoch keine echte Torgefahr.