2. Liga : Gelungenes Comeback von Hecking beim 1. FC Nürnberg

Düsseldorf Trainer Hecking feiert mit dem 1. FC Nürnberg einen Sieg zum Comeback. Paderborn verliert Punkte im Aufstiegskampf.

In einem schwachen Keller-Duell mit Tabellenschlusslicht SV Sandhausen gewannen die Franken durch einen von Kwadwo Duah verwandelten Foulelfmeter in der 86. Minute mit 1:0 (0:0) und fügten den erstmals vom neuen Trainer Tomas Oral betreuten Gästen die fünfte Niederlage in Serie zu.