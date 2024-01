2. Liga Greuther Fürth klettert auf Rang vier

Nach einem zunächst offenen Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten sorgte Sieb für die Führung der lauffreudigen Gäste. Nach einer Balleroberung brachte Robert Wagner seinen Teamkollegen Sieb in Position, der den Ball mit großer Wucht ins Netz beförderte. In der 2. Halbzeit agierte Paderborn mutiger und bedrängte das gegnerische Tor. Große Chancen auf den Ausgleich blieben jedoch ungenutzt. So scheiterte Adriano Grimaldi (78.) bei einem Foulelfmeter am starken Torhüter Jonas Urbig.