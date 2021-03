2. Liga : Große Aufstiegs-Zuversicht in Bochum

Düsseldorf Aufstiegskampf in der 2. LigaI Derzeit hat der VfL Bochum die Nase vorn, der HSV kann gegen die unmittelbare Konkurrenz wieder aufholen - oder sich schon fast ganz aus dem Rennen nehmen.

Mit dem vierten Sieg aus den vergangenen fünf Spielen hat sich die Elf von Trainer Thomas Reis vor dem Top-Duell mit dem Hamburger SV (Freitag, 18.30 Uhr) an der Tabellenspitze festgesetzt und steuert voller Ungeduld die Rückkehr auf die große Fußball-Bühne an. „Wenn ich Erster bin und noch zehn Spiele zu spielen habe, kann ich nicht sagen, dass ich Vierter werden will. Natürlich will ich aufsteigen“, sagte VfL-Torhüter Manuel Riemann nach dem 2:1-Erfolg im Spitzenspiel gegen Verfolger SpVgg Greuther Fürth.