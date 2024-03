2. Liga Hannover 96 beendet Sieglosserie mit 3:0 in Magdeburg

Hannover Coach Stefan Leitl wechselte nach dem 1:1 gegen Kaiserslautern dreimal, ließ Rückkehrer Muroya, Max Christiansen und Havard Nielsen beginnen. Christian Titz änderte seine Startelf nach der 0:7-Rekordpleite in Karlsruhe sogar viermal. Magdeburg hatte zwar wie so oft in den vergangenen Wochen viel Ballbesitz, war aber nicht zwingend genug. Die Gäste hatten mehr Struktur im Spielaufbau und zeigten sich im letzten Drittel effizienter.