2. Liga : Hannover 96 feiert in Rostock vierten Sieg in Folge

Hannover 96 feiert in Rostock vierten Sieg in Folge

Rostock Hannover 96 hat seine Siegesserie in der 2. Fußball-Bundesliga fortgesetzt und den vierten Erfolg nacheinander gefeiert.

Beim FC Hansa Rostock gewannen die Niedersachsen am Sonntag mit 1:0 (1:0). Maximilian Beier (41. Minute) brachte die Gäste kurz vor der Pause per Foulelfmeter in Führung. In der zweiten Halbzeit wurden die Hanseaten immer besser, doch scheiterten auch teils am starken 96-Torwart Ron-Robert Zieler.