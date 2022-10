2. Liga : Hannover 96 hält Anschluss an Aufstiegsplätze

Der Torschütze zum 1:0-Heimsieg: Hannovers Hendrik Weydandt. Foto: Swen Pförtner/dpa

Hannover Hannover 96 hat den Abstand zum Aufstiegsrelegationsplatz in der 2. Fußball-Bundesliga verringert. Gegen den in der letzten halben Stunde in Unterzahl spielenden Karlsruher SC gewannen die Niedersachsen mit 1:0 (0:0).

Das Team von Trainer Stefan Leitl ist Tabellenfünfter, der Rückstand auf Platz drei mit dem SC Paderborn beträgt zwei Punkte. Für die Gäste war es die vierte Pflichtspielniederlage nacheinander.

Hendrik Weydandt köpfte den Führungstreffer (56. Minute) für die Niedersachsen und erzielte damit seinen ersten Saisontreffer. Die Gäste schwächten sich dann selbst: Jerome Gondorf kassierte kurz nach dem Rückstand Gelb-Rot (62.). Mit zwei reaktionsschnellen Taten wehrte 96-Torwart Ron-Robert Zieler überragend zwei Chancen der Karlsruher kurz vor dem Spielende ab.

Die Badener waren in der ersten Hälfte leicht überlegen. Der Ex-Hannoveraner Marcel Franke verursachte mit einem Foul gegen Maximilian Beier einen Foulelfmeter, Havard Nielsen scheiterte jedoch an KSC-Torwart Marius Gersbeck (43.). Ein Zusammenprall mit Hannovers Max Besuschkow hatte nach knapp 20 Minuten das Startelf-Debüt von KSC-Mittelfeldspieler Leon Jensen beendet.

