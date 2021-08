Transfermarkt : Hannover holt Lukas Hinterseer

Hannover Hannover 96 hat Stürmer Lukas Hinterseer verpflichtet.

In 56 Erstliga-Partien erzielte er neun Tore, in der 2. Liga traf Hinterseer in 127 Spielen 50-mal. In der vergangenen Woche war Hannovers Topstürmer Marvin Ducksch zu Ligakonkurrent Werder Bremen gewechselt.