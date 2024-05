2. Liga Hannover siegt 2:1 und beendet Serie des Karlsruher SC

Hannovers Andreas Voglsammer (19. Minute) und Marcel Halstenberg (65.) trübten mit ihren Toren den Heim-Abschied des Karlsruher Ex-Nationalspielers Lars Stindl und von KSC-Kapitän Jerôme Gondorf, die beide ihre Karriere nach dem letzten Spieltag am kommenden Wochenende beenden. Paul Nebel (44.) hatte in der abwechslungsreichen Partie zwischenzeitlich per Kopf den 1:1-Ausgleich für die Gastgeber erzielt.