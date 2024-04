2. Liga Hansas Sorgen wachsen nach 0:2 gegen den 1. FC Magdeburg

Der 1. FC Magdeburg hat die Abstiegssorgen von Hansa Rostock in der 2. Fußball-Bundesliga massiv vergrößert und selbst einen entscheidenden Schritt zum Klassenverbleib gemacht. Das Team aus Sachsen-Anhalt gewann in Rostock mit 2:0 (2:0). Durch die Niederlage blieb der FC Hansa weiter auf dem Abstiegsrelegationsplatz 16 mit nur einem Punkt vor dem Tabellenvorletzten 1. FC Kaiserslautern. Die Magdeburger verbesserten sich auf Rang zwölf und liegen vier Spieltage vor dem Saisonende fünf Zähler vor Rostock. Die Führung der Gäste erzielte Luca Schuler (18.) nach einem Fehlpass von Hansas Mittelfeldspieler John-Patrick Strauß. Daniel Heber (40.) traf per Kopf für die Magdeburger nach einem Freistoß von Baris Atik.