Haraguchi muss noch einmal in die Röhre

Zur Sicherheit erhält Fortuna Düsseldorfs japanischer Offensivspieler am Montagnachmittag eine zusätzliche MRT-Untersuchung seines Kopfes. Der 26-Jährige hatte beim 1:0 gegen Sandhausen am Freitagabend eine Gehirnerschütterung erlitten. Bernd Jolitz

Das Pech des Sandhäuser Abwehrspielers Philipp Klingmann hat Fortuna vorsichtig werden lassen. Klingmann hatte beim Düsseldorfer 1:0-Sieg im Zweitligaspiel am Freitagabend einen Schädelbruch erlitten, als er mit Fortunas Angreifer Genki Haraguchi bei einem Kopfballduell zusammengeprallt war. Zur Sicherheit unterzieht sich der Japaner deshalb am Montagnachmittag einer MRT-Untersuchung seines Kopfes, wie unsere Redaktion erfuhr.

"Wir wollen absolut sichergehen, dass bei Genki nichts Schlimmeres passiert ist", erklärt Fortunas Mannschaftsarzt Ulf Blecker auf Nachfrage. "Der Neurologe hat eindeutig eine Gehirnerschütterung festgestellt, was im Grunde absolut ausreichend ist. Aufgrund der Diagnose bei Philipp Klingmann wollen wir jedoch jedes Risiko vollständig ausschließen."

Deshalb wird bei Haraguchi zunächst eine MRT-Aufnahme angefertigt, um sicherzustellen, dass keine Blutungen im Gehirn vorliegen, anschließend noch eine Computer-Tomographie für den Ausschluss knöcherner Verletzungen. "Wir sind sehr sicher, dass alles in Ordnung ist, aber absolute Sicherheit ist besser", erklärt Blecker.

Sollte das Ergebnis wie erwartet bestätigen, dass es bei einer Gehirnerschütterung bleibt, wird Haraguchi zwar am Samstag (13 Uhr) im nächsten Punktspiel bei Union Berlin fehlen. Den normalen Verlauf vorausgesetzt, kann er dann aber in der nächsten Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen und für das Heimspiel am 17. Februar gegen Greuther Fürth ein Thema sein.