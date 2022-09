2. Liga am Freitag : Heidenheim an der Spitze - nächster Tiefpunkt für Nürnberg

Heidenheim an der Spitze - nächster Tiefpunkt für Nürnberg

2. Liga am Freitag

Heidenheim Tim Kleindienst hat den 1. FC Heidenheim an die Spitze der 2. Fußball-Bundesliga geschossen. Der Stürmer entschied das Verfolgerduell mit Fortuna Düsseldorf mit seinem Siegtreffer zum 2:1 (1:0). Der 1. FC Nürnberg verliert nach der Niederlage bei Eintracht Braunschweig die Aufstiegsplätze aus dem Blick.

Zumindest bis Samstag übernehmen die Heidenheimer die Tabellenführung. Auch die Fortuna hätte mit einem Dreier den ersten Platz übernehmen können. Durch die Niederlage bleibt das Team von Trainer Daniel Thioune auf dem fünften Rang. In einer intensiv geführten Partie ging Heidenheim durch Adrian Beck in Führung (22.), ehe Dawid Kownacki in der 59. Minute das zwischenzeitliche 1:1 gelang. Düsseldorf machte zwar Druck. Das Tor fiel aber für den FCH durch Kleindienst (87.).