2. Liga : Heidenheim mit Sieg über Jahn Regensburg

Heidenheim Der 1. FC Heidenheim hat den Sprung von Jahn Regensburg auf Rang zwei verhindert und greift nun selbst wieder ins Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga ein.

Die Schwaben schlugen am Sonntag die Oberpfälzer verdient mit 3:0 (1:0) und rückten dank des dritten Sieges in Serie mit nun 27 Punkten auf Rang sechs vor. Ihr Rückstand auf Regensburg, das weiter auf dem Relegationsplatz drei steht, beträgt nur noch einen Zähler. Auf den Zweiten Darmstadt 98 sind es zwei Punkte.

Christian Kühlwetter brachte die Gastgeber in der 23. Minute mit einem schönen Schlenzer ins rechte obere Toreck mit 1:0 in Führung. Nachdem der Ex-Heidenheimer David Otto nach einer Tätlichkeit an Kühlwetter die Rote Karte gesehen hatte (42.), musste Regensburg mehr als eine Halbzeit lang in Unterzahl spielen. Robert Leipertz (77.) und Jan Schöppner (90.+1) nutzten die Schwäche der Gäste zu weiteren Treffern.