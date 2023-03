2. Liga Heidenheim schlägt den KSC und klettert an die Spitze

Dabei knüpften die Gäste in der Anfangsphase nahtlos an die Leistung an, die sie am vergangenen Sonntag beim 4:2 gegen den Hamburger SV gezeigt hatten. Jensen verwandelte vor 12 975 Zuschauern einen Abpraller und Kaufmann profitierte von einem Fehler im Spielaufbau des in der Pause ausgewechselten Tim Siersleben.