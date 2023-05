Bundesliga-Aufsteiger Heidenheims Coach Schmidt über Bierdusche: „Ist gut, Jungs“

Mit einem dramatischen 3:2-Sieg nach einem 0:2 und mit zwei Treffern in der Nachspielzeit schaffte der 1. FC Heidenheim erstmals den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga und sicherte sich somit sogar noch die Meisterschaft. Dieser Moment sei „unfassbar“, betonte Schmidt. „Ich habe vor ein paar Wochen zur Mannschaft gesagt: Nicht die Mannschaft soll mit mir aufsteigen, sondern ich möchte mit der Mannschaft aufsteigen. Das ist heute passiert.“ So richtig glauben konnte Schmidt dieses Meisterstück aber noch nicht. „Oft habe ich gefragt - was sagen die immer im ersten Moment? "Ich habe es noch gar nicht realisiert." Jetzt geht es mir selber mal so.“